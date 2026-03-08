Franco Colapinto habló tras la sanción y la maniobra: De reflejos andamos bien

El piloto argentino Franco Colapinto terminó la primera carrera de la temporada en el Gran Premio de Australia. Allí mostró destreza en una maniobra increíble en la largada pero luego sufrió una sanción de stop-and-go que lo obligó a correr desde el fondo de la parrilla y condicionó su estrategia durante gran parte de la carrera.

En sus redes y declaraciones se refirió a ambos momentos: «BUENOOO de reflejos andamos bien!!!!! gracias a todos por el apoyo. Fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos.. vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos.. VAMOS Q RECIÉN EMPIEZA! nos vemos la semana q viene en CN !!!!!!», escribió en su Instagram tras finalizar en el puesto 14.

La penalización: “Un stop and go es una locura»

Sobre la sanción que condicionó su fin de semana, Colapinto admitió su asombro y calificó como desmedida la determinación de los comisarios: “Un stop and go es una exageración. Creo que el equipo manipuló el auto faltando 15 segundos para la salida, pero todavía no pude hablar en profundidad con ellos ni comprender del todo lo ocurrido. Son aspectos a corregir y en los que debemos avanzar”, declaró una vez concluida la carrera.

A pesar de la penalización, que lo forzó a implementar estrategias inusuales —como completar 48 vueltas con el mismo juego de neumáticos a la espera de un safety car que nunca llegó—, el piloto argentino destacó el comportamiento del Alpine A526. Según su análisis, el monoplaza ofreció mejores prestaciones en tanda larga que en clasificación y permitió reducir la distancia con equipos como Haas y Audi.

Finalmente, Colapinto repasó uno de los momentos más complicados del arranque del Gran Premio, cuando evitó por poco impactar a Liam Lawson en plena recta principal: “Por muy poco no quedo varado ahí mismo. Menos mal que pude continuar y terminar la carrera. Creo que tuve algo de fortuna y los reflejos funcionaron bien”, expresó entre risas el argentino, que ahora buscará seguir progresando junto al equipo en las próximas carreras.