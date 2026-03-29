Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de Japón

Franco Colapinto terminó 16° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 tras una competencia condicionada por el Safety Car generado por el accidente de Oliver Bearman. La carrera en Suzuka fue ganada por Andrea Kimi Antonelli, mientras que Pierre Gasly finalizó 7° y sumó puntos para Alpine.

El piloto argentino había largado desde la posición 15° y rápidamente logró avanzar un lugar para ubicarse 14° en los primeros metros. Con el correr de las vueltas, Colapinto mostró un ritmo competitivo y llegó a posicionarse 13°, manteniéndose cerca de Liam Lawson, de Red Bull, mientras sostenía una diferencia de apenas 1,3 segundos con Gabriel Bortoleto. En la vuelta 18°, ingresó a boxes para cambiar los neumáticos medios por duros, lo que lo relegó momentáneamente al puesto 18°. Poco después, en el giro 22 de 53, Oliver Bearman protagonizó un fuerte accidente en la curva 13, lo que obligó al ingreso del Safety Car.

La neutralización perjudicó la estrategia de Colapinto, que había parado en las vueltas previas y perdió terreno respecto a varios rivales que aprovecharon la interrupción para realizar sus detenciones. La situación también afectó a George Russell, quien resignó el liderazgo tras su paso por pits, mientras que Antonelli heredó la punta y Pierre Gasly se ubicó séptimo.

En la segunda mitad de la carrera, Colapinto se mantuvo en lucha por avanzar posiciones y llegó a rodar detrás de Alex Albon y luego del Williams de Carlos Sainz, aunque no logró superar a sus rivales y quedó estancado en el puesto 16°.

En la parte final, Antonelli mostró un ritmo contundente y marcó en reiteradas oportunidades la vuelta más rápida, consolidando una ventaja superior a los 11 segundos sobre Oscar Piastri. Finalmente, el italiano se quedó con una sólida victoria en Suzuka, seguido por Piastri y Charles Leclerc, quienes completaron el podio. Por su parte, Colapinto terminó 16°, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, finalizó 7° y volvió a sumar puntos en el campeonato.