For Ever, sin victorias y sin director técnico

El Negro perdió 2-1 con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en un partido que tuvo una pésima actuación. Este sábado, el club informó que Ricardo Pancaldo dejó de ser el DT.

For Ever está sin rumbo en la Primera Nacional y comenzará una reestructuración de lo armado, trabajo y hecho hasta acá. Perdió 2-1 de local ante el Gimnasia jujeño, despidió a Pancaldo y perdió 4 de sus presentaciones; las otras dos las empató, siempre desde atrás.

Más allá de poner 5 defensores desde el inicio, el elenco chaqueño no pudo frenar los avances de la visita. Pruzzo hizo agua por el sector que le tocaba defender y Gimnasia entró con comodidad en todo momento. A los 43 minutos, tras una gran parte del partido chato, Molina entró por derecha y sacó un zapatazo que venció la estirada de Caprio, poniendo el 1-0 y mandando el partido a los vestuarios.

La gente de For Ever perdió la paciencia y, previo canto de batalla contra los jugadores que no levantaban cabeza, el segundo tiempo tuvo pocas emociones. En el local hubo varios desaciertos, y sin dejar pasar detalles, varios que no podían parar la pelota, ya sea por nerviosismo o porque estaba quemando en los botines albinegros.

Ramírez, Noble y Guerra entraron y saltaron al campo. Guerra probó varias veces desde afuera del área; si bien fueron buenas intenciones, no tuvieron buen final. Noble trató por el sector izquierdo, llenó de centros el área rival, pero ninguna cabeza conectó nada, hasta que el volante bajó su rendimiento.

Imanol Enríquez entró al partido y le dio una pequeña luz de esperanza al ahora ex equipo de Pancaldo, y tras una buena corazonada hizo que la pelota le quede servida a Pacheco, que este la agarró mordida y marcó la igualdad. Igualdad que duró menos de un minuto, ya que Gimnasia movió del medio, hizo tres pases y Soria asistió a Minervino, que la mandó a guardar y puso el 2-1. Frustración total en el Gigante.

Y así terminó el partido. For Ever sumó su cuarta derrota, apenas sacó dos empates y con esos dos puntos está anteúltimo en la zona A. Una victoria de Estudiantes de Caseros los dejaría últimos. Ahora, a revisar carpetas de entrenadores.

fuente:datachaco