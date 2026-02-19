For Ever hace su estreno como local en la temporada frente a San Telmo este sábado

Chaco For Ever debutará como local en esta nueva temporada de la Primera Nacional, este sábado a las 21 cuando reciba a San Telmo en el Gigante de la Avenida por la fecha 2 de la zona «A». El Negro buscará revertir la imagen que dejó luego de su derrota por 2 a 0 en su vista a Acassuso para obtener la victoria como local, y tendrá la oportunidad de hacerlo en su cancha y con su gente.

EL EQUIPO

De cara al partido, Ricardo Pancaldo tendrá que hacer una modificación obligada, por una baja de peso: el arquero Gastón Canuto recibió la tarjeta roja en la primera fecha, por lo que no podrá ser de la partida este sábado y su lugar será ocupado por Nicolás Caprio.

Luego, el DT deberá definir si presentará más cambios tanto en los nombres como en el esquema, teniendo en cuenta además que algunos ingresos en el segundo tiempo mejoraron levemente al equipo en la fecha pasada. Este jueves el entrenador hará práctica de fútbol y definirá el equipo para el sábado.

EL RIVAL

Por su parte, San Telmo también tuvo un muy mal comienzo de año, con una dura derrota como local por 2 a 0 frente a Ferro, por lo cual también buscará tener revancha ante el Negro. El DT del «Candombero» es Marcelo Perugini.

ENTRADAS

Los ingresos ya se encuentran a la venta tanto en formato físico como virtual. Los tickets se podrán adquirir este jueves y viernes de 17 a 21 en las boleterías del club (9 de julio y calle 14), y el sábado, día del partido, desde las 17 hasta el comienzo del juego. De manera virtual, se compran a través del sitio web chacoforever.club.

Para los no socios, el precio de las entradas es el siguiente:

Populares: $ 32.000

Plateas calle 14 y 15: $ 40.000

Plate VIP: $ 70.000