Fontana: Investigan caso de maltrato animal extremo

Un hecho de violencia extrema se vio en una vivienda de Villa Floriani, Fontana, cuando un llamado alertó a la policía sobre un «supuesto desorden» en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Lima y Misiones. Eran cerca de las 19 cuando efectivos de la Comisaría Segunda acudieron al lugar para verificar la situación.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con un hombre mayor, quien relató que su sobrino, que según su testimonio «tendría problemas de consumo y salud mental», había agredido a un perro dentro del domicilio. Según su testimonio, la escena generó preocupación inmediata entre los presentes y motivó la intervención de vecinos, pues el perro de la casa «estaba ya sin vida sobre un enorme charco de sangre».

De acuerdo a lo informado en el lugar, cuando familiares y residentes de la zona intentaron intervenir con ayuda de vecinos, el animal ya se encontraba sin vida. Para ese momento, el presunto autor del hecho se había retirado del domicilio y no se encontraba en el sitio.

La situación generó conmoción en el barrio, donde varios vecinos siguieron de cerca el procedimiento policial. La denuncia fue formalizada por un residente de la zona, quien se presentó para dejar constancia de lo ocurrido y aportar los datos necesarios para el avance de la causa. Tras las primeras actuaciones, tomó intervención la Fiscalía Rural, que dispuso las medidas correspondientes para esclarecer el hecho. Las autoridades trabajan ahora para «poder dar con el supuesto autor» y determinar las circunstancias precisas en las que ocurrió la muerte del animal.

