Florencia Canal fue coronada Miss Universo Chaco 2026 y representará a la provincia a nivel nacional

La modelo, influencer y comunicadora Florencia Canal fue consagrada como Miss Universo Chaco 2026, y será la encargada de representar a la provincia en la final nacional del certamen, que se llevará a cabo el próximo 25 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nacida en Pampa del Indio, Canal se destaca por una trayectoria que combina moda, comunicación y compromiso social, reflejando en su trabajo la identidad, la cultura y las raíces chaqueñas.

Además de su rol como modelo e influencer, es fundadora de Way Up Studio, desde donde impulsa proyectos orientados al crecimiento de marcas, la promoción cultural y el desarrollo de emprendimientos locales. También se desempeña como fotógrafa y audiovisualista, mostrando su talento tanto delante como detrás de cámara.

En el ámbito educativo, está formada como instructora de inglés y lleva adelante iniciativas que acercan la enseñanza a contextos rurales. A su vez, promueve la conexión entre la moda y el arte ancestral de comunidades indígenas, generando un impacto que trasciende lo estético.

Con este perfil integral, Florencia Canal se prepara para representar al Chaco en el certamen nacional, llevando consigo una propuesta que combina belleza, identidad y compromiso social.