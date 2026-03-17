Fin de semana largo: qué pasa el lunes 23 de marzo y quiénes no trabajan

El martes 24 se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un feriado nacional inamovible que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar.

La próxima semana traerá un nuevo fin de semana largo en la Argentina, aunque con una particularidad que genera dudas: no todos tendrán garantizado el descanso el lunes 23 de marzo.

El martes 24 se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un feriado nacional inamovible que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar. Como ocurre en estos casos, la jornada implica la suspensión de actividades en organismos públicos, escuelas y gran parte del sector privado.

En cambio, el lunes 23 fue declarado día no laborable con fines turísticos, una medida que busca fomentar el turismo y extender el descanso. Sin embargo, a diferencia de un feriado, la actividad ese día no está completamente paralizada.

En la administración pública, las oficinas estatales permanecerán cerradas, al igual que las instituciones educativas, por lo que tanto empleados públicos como estudiantes y docentes no tendrán actividad. En el caso de los bancos, tampoco habrá atención en sucursales, aunque seguirán funcionando los servicios digitales, cajeros automáticos y pagos electrónicos.

Para el sector privado, en tanto, la situación es diferente. Al tratarse de un día no laborable, cada empleador puede decidir si otorga o no el día libre a sus trabajadores. Esto significa que muchas empresas podrían operar con normalidad.

Otra diferencia clave radica en la remuneración. Mientras que en los feriados nacionales el descanso es obligatorio y, en caso de trabajarse, se paga doble, en los días no laborables no existe esa exigencia, ya que dependen de la decisión de cada empleador.

De esta manera, el fin de semana largo estará asegurado para buena parte del sector público y educativo, mientras que en el ámbito privado dependerá de la política de cada empresa.

fuente:datachaco