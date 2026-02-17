Fin de semana largo con 27 alcoholemias positivas y un siniestro fatal en rutas del Chaco

Durante el fin de semana largo de carnaval, la Policía Caminera desplegó operativos en distintos puntos del Chaco con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir siniestros. El balance incluyó 400 actas de infracción, 27 casos de alcoholemia positiva y cuatro incidentes viales, uno de ellos con resultado fatal.

Los controles se intensificaron especialmente en materia de alcohol al volante. Además de las actas labradas, los agentes incautaron 33 motocicletas por infracciones al Código de Faltas y retiraron animales sueltos que representaban un riesgo para la circulación en rutas provinciales.

En Resistencia, los efectivos participaron de operativos conjuntos como «Lince», «Patrullajes Nocturnos» y «Vacaciones Seguras», en coordinación con otras unidades. En ese marco, se concretaron secuestros de motocicletas por distintas irregularidades.

En el puesto de Puente General Belgrano, los controles derivaron en la intervención de un camión Mercedes Benz que transportaba 11 equinos. La documentación correspondiente se encontraba vencida. En ese mismo sector también se detectó una carga de girasol con papeles fuera de vigencia.

Por otra parte, a través de los sistemas Sigebi-Sifcop, se logró demorar a dos personas que registraban pedidos de captura por presuntas amenazas y delitos contra las personas.

El despliegue incluyó controles fijos y móviles en rutas nacionales y provinciales, con foco en la circulación durante el recambio turístico y el aumento del tránsito característico de los fines de semana extendidos.