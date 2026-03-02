Fin de semana con 271 operativos de controles y 548 demorados en toda la provincia

Durante el último fin de semana, efectivos policiales llevaron adelante 271 operativos de prevención y control, que arrojaron como resultado 469 contraventores y 77 aprehendidos.

En el marco de estos procedimientos, se secuestraron 473 motocicletas blancas, 3 armas de fuego, 9 armas y 3 automóviles.

Por su parte, la Policía Caminera labró 265 actas por infracciones varias y realizó 23 controles de alcoholemia en rutas nacionales y provinciales.

En Charata, se realizaron 31 operativos, con 32 personas demoradas, el secuestro de 46 motocicletas, tres blancas y dos armas de fuego.

En Villa Ángela, el personal llevó adelante 56 operativos, demoró a 92 personas e incautó 75 motocicletas.

En General José de San Martín, se concretaron 35 operativos, con 137 personas demoradas y el secuestro de 122 motocicletas.

En Juan José Castelli, se desarrollaron 64 operativos, demoraron a 15 personas, secuestraron 45 motocicletas y un automóvil.

En Presidencia Roque Sáenz Peña, se realizaron 30 operativos, con 133 personas demoradas y el secuestro de 83 motocicletas, dos armas blancas y 75,9 gramos de cocaína.

Finalmente, en el área Metropolitana de Resistencia, se llevaron adelante 55 operativos, con 139 personas demoradas, el secuestro de 102 motocicletas, cuatro armas blancas, un arma de fuego, 0,28 gramos de cocaína y 0,15 gramos de marihuana.

