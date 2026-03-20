Filtraron chats de presuntos arreglos de partidos entre un árbitro y la cúpula de la AFA

Nuevo escandalo en el fútbol argentino, en un programa de TN, se difundieron mensajes de WhatsApp que comprometen seriamente al árbitro Luis Lobo Medina y al exdirigente Juan Pablo Beacon, mano derecha de Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA. La trama, que sugiere una red de manipulación de resultados en la Primera Nacional, salió a la luz tras el peritaje del teléfono de Beacon en una causa judicial ajena al deporte.

El eje de la investigación es el empate 3 a 3 entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, disputado el 12 de octubre de 2021. Aquella tarde en Victoria quedó marcada por dos fallos de Lobo Medina: la expulsión de Corda (Mitre) a los 27 minutos y un penal extremadamente dudoso que le permitió a Tigre rescatar un punto. Los chats revelan una coordinación milimétrica previa al encuentro. Beacon se presentó ante el juez como «amigo de Pablo» y lo citó en su oficina de Lavalle 1718, apodada «la Rosadita de la AFA».

La logística previa al encuentro entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero quedó registrada en diálogos que exponen una familiaridad impropia entre un juez y un dirigente. «Buen día maestro, cuando quieras mandame las coordenadas y voy, ya estoy listo», le escribió Lobo Medina a Beacon, quien respondió con un escueto pero cómplice: «Dale amigo, te espero». Según la investigación, el punto de encuentro habría sido la oficina de Beacon en la calle Lavalle, un búnker estratégico del poder futbolístico.

Sin embargo, el fragmento más comprometedor surgió tras el pitazo final. Lejos de la imparcialidad que exige el reglamento, el árbitro se habría comunicado con el dirigente para rendir cuentas sobre su desempeño en el campo de juego. «Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre», admitió Lobo Medina, en una frase que para la Justicia podría ser la confesión de una manipulación deliberada. La respuesta de Beacon buscó ratificar el amparo político: «Dejaste todo, hermano. Tranquilo que esas cosas se ven. Mi amigo está muy conforme».

El expediente suma un tercer actor clave bajo el seudónimo de «Tovi II», presuntamente vinculado a la cúpula de la AFA. En uno de los intercambios más sensibles, se menciona de forma explícita una suma de dinero: «Hermano, me pide 400 Lobito». La cifra haría referencia a 400.000 pesos de aquel entonces —aproximadamente 4.000 dólares— como contraprestación por los servicios arbitrales.

El diálogo concluye con una advertencia que revela el nerviosismo por mantener la maniobra bajo el radar: «No la estires mucho porque hay varios árbitros por ahí y se le complica moverse». Este cierre operativo sugiere que el movimiento de dinero debía ser inmediato para evitar que el juez fuera visto en situaciones sospechosas dentro del hotel o la zona de vestuarios.

El escándalo ya saltó del plano mediático al judicial. El legislador Facundo Del Gaiso confirmó que este viernes presentará una denuncia penal para investigar corrupción y manipulación de partidos. «Los árbitros van a tener que explicar a la Justicia este escándalo», disparó el funcionario.

No es la primera vez que Lobo Medina queda bajo la lupa; ya en 2025 su labor en un Barracas Central-Banfield había generado fuertes críticas por un gol en offside convalidado al «Guapo». Este nuevo episodio suma una tensión insoportable a la previa del partido que esta noche deben jugar, justamente, Banfield y Tigre, con Lobo Medina nuevamente como juez principal.