Feriados 2026: cuándo cae Semana Santa y por qué habrá un finde XXL

El calendario oficial de feriados de 2026 ya permite anticipar uno de los descansos más extensos del año. La Semana Santa coincidirá con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, lo que dará lugar a un fin de semana extralargo en todo el país.

En esa ocasión, el 2 de abril será doblemente significativo: además de la conmemoración por Malvinas, también se celebrará Jueves Santo. La combinación de ambas fechas extenderá el descanso hasta el domingo.

De esta manera, el fin de semana largo irá del jueves 2 al domingo 5 de abril, cuatro días consecutivos que suelen ser aprovechados para viajes, turismo interno o actividades religiosas.

¿Qué días abarca Semana Santa en 2026?

Jueves Santo: 2 de abril (feriado nacional por Malvinas).

Viernes Santo: 3 de abril (feriado nacional).

Sábado Santo: 4 de abril.

Domingo de Resurrección: 5 de abril.

Cómo sigue el calendario de feriados en 2026

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladable, se conmemora el 17).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable).

Septiembre

No hay feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20).

Diciembre

Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Viernes 25: Navidad (inamovible).

Feriado o día no laborable: cuál es la diferencia

En el calendario argentino no todos los descansos tienen el mismo régimen laboral.

Feriado nacional: el descanso es obligatorio. Si una persona trabaja, debe cobrar el doble de la jornada habitual.

Día no laborable: la decisión queda en manos del empleador. Si se trabaja, se paga como un día normal.