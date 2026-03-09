Farmacias medirán gratis la presión arterial a afiliados del Insssep

Se trata de las adheridas al Colegio de Farmacéuticos del Chaco, con el objetivo es facilitar el acceso a controles básicos de salud y promover la detección temprana de problemas cardiovasculares.

Las farmacias asociadas al Colegio de Farmacéuticos del Chaco se sumaron desde este lunes al Programa de Salud Cardiovascular del Insssep, con la medición gratuita de la presión arterial para los afiliados de la obra social.

La iniciativa busca reforzar la prevención y el control de enfermedades vinculadas a la hipertensión.

De esta manera, los afiliados pueden acercarse a cualquiera de las farmacias adheridas donde, además de la medición, se les realizará una breve encuesta y se les entregará un registro con el resultado de la toma de presión.

El objetivo es facilitar el acceso a controles básicos de salud y promover la detección temprana de problemas cardiovasculares, una de las principales causas de enfermedad en la población.

Además, la acción cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, entidad especializada en el estudio, prevención y tratamiento de la hipertensión.

fuente:datachaco