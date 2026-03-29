Falleció un preso del Complejo Penitenciario que se prendió fuego en su celda

Un detenido del Complejo Penitenciario N° 1 de Resistencia, identificado como C.J. A., falleció luego de sufrir graves quemaduras en el 80% de su cuerpo tras prender fuego su colchón en su celda, según confirmó el jefe de la policía Fernando Romero.

De acuerdo a la información brindada por personal del Servicio Penitenciario, el episodio sucedió el viernes por la noche y fue advertido luego de que otros internos alertaran mediante gritos. Al acercarse a la celda donde se encontraba alojado el hombre, de 30 años, los agentes constataron que el lugar se estaba incendiando. Desde la policía aseguran que fue el mismo hombre quien incendió intencionalmente su colchón.

El preso debió ser trasladado de urgencia al hospital «Luis Fleitas», desde donde fue derivado de inmediato al Hospital Perrando debido a la gravedad de las lesiones. Según el parte médico, presentaba quemaduras de tercer grado en aproximadamente el 80% de la superficie corporal. Fue diagnosticado como «gran quemado», con shock distributivo, estado crítico y pronóstico reservado, y contaba con asistencia respiratoria mecánica.

Allí permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva, hasta el momento de su fallecimiento este sábado por la tarde.

fuente:diariochaco