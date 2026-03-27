Falleció Jonathan Balbuena, el obrero que cayó desde tres metros 

Ocurrió en Sáenz Peña. El joven de 26 años sufrió un grave accidente laboral mientras trabajaba sobre una losa que, por causas que aún se investigan, cedió y se partió, provocando su caída al vacío.

El joven de 26 años murió tras sufrir un grave accidente laboral en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde realizaba tareas de demolición en una obra ubicada en pleno centro.

El hecho ocurrió el jueves 26 de marzo, en la intersección de calles 15 y 16. El operario trabajaba sobre una losa a una altura aproximada de tres metros cuando, por causas que aún se investigan, la estructura cedió y se partió, provocando su caída al vacío.

El trabajador permaneció en el Hospital 4 de Junio internado grave durante 24 horas en estado reservado, pero finalmente confirmaron a Diario Chaco su fallecimiento. El diagnóstico fue politraumatismo, y la causa de muerte, un traumatismo de cráneo grave.