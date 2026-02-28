Expectativa en la Legislatura chaqueña: con el mensaje de Zdero iniciará el 58º período

La Cámara de Diputados del Chaco inaugurará este domingo 1 de marzo el 58º Período de Sesiones Ordinarias, en un acto que estará encabezado por el gobernador Leandro Zdero y la presidente del Poder Legislativo, Carmen Delgado.

La ceremonia se desarrollará desde las 7 en el Recinto Legislativo «Esc. Deolindo Felipe Bittel», donde el mandatario provincial dejará formalmente abierto el período parlamentario 2026.

Durante su discurso, el gobernador informará a los diputados sobre el estado general de la administración pública y presentará los principales planes y programas previstos para el año en curso. Se espera que realice un balance de gestión y trace los lineamientos políticos y legislativos que marcarán la agenda provincial.

La apertura de sesiones se realiza en cumplimiento del artículo 111 de la Constitución provincial, que establece que la Cámara inaugura automáticamente cada 1° de marzo el período ordinario, el cual se extiende hasta el 15 de diciembre, con posibilidad de prórroga mediante el voto de la mitad más uno de los legisladores presentes.

PROTOCOLO Y TRANSMISIÓN EN VIVO

Según el esquema protocolar, la sesión comenzará con la integración de la comisión encargada de recibir al gobernador. Luego se fijará el día y hora de las sesiones ordinarias, se entonará el Himno Nacional Argentino y, finalmente, el mandatario brindará su mensaje ante el cuerpo legislativo.

El acto será transmitido en vivo a través del canal de YouTube «Prensa Poder Legislativo» y por la señal Somos Uno, lo que permitirá que la ciudadanía siga el mensaje inaugural y el inicio formal de la actividad parlamentaria 2026.

