Estudiantes de Río Cuarto vs. River, por el Torneo Apertura: horario, TV, formaciones y más

El Millonario visita al León del Imperio por la 12° jornada del certamen. Todo lo que tenés que saber del partido.
Este domingo, desde las 17.45, Estudiantes de Río Cuarto recibe a River por la 12° jornada del Torneo Apertura en el Antonio Candini de la ciudad cordobesa. El Millonario buscará prologar la buena racha del inicio del ciclo de Eduardo Coudet ante un rival que tiene la imperiosa necesidad de sumar para alejarse de los puestos de descenso. Todo lo que tenés que saber del duelo que dirigirá Nazareno Arasa.
La posbile formación de River vs. Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Apertura
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Joaquín Freitas, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
La posible formación de Estudiantes de Río Cuarto vs, River, por el Torneo Apertura
Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanís y Ramón Ábila. DT: Gerardo Acuña.
Los datos de Estudiantes de Río Cuarto vs. River, por el Torneo Apertura
Hora: 17.45.
TV: TNT Sports Premium.
Árbitro: Nazareno Arasa.
Estadio: Antonio Cantini.