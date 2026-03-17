«Esto no es justicia, es mafia», manifestó CFK y no quiso responder preguntas

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes durante casi una hora en el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas, en los tribunales de Comodoro Py. La audiencia se desarrolló mientras cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años en la causa Vialidad.

Antes de comenzar su exposición, la exmandataria respondió preguntas formales del juez Enrique Méndez Signori sobre sus datos personales, en un intercambio que reflejó un clima de tensión con el tribunal. Al iniciar su defensa, sostuvo: «Es una causa de persecución política» y agregó: «Estoy injustamente detenida», en referencia a su situación judicial. Cabe mencionar que la expresidenta esta presa en su casa cumpliendo una condena de seis años por corrupción en la causa Vialidad. También cuestionó con dureza el expediente: «En el caso de los cuadernos hay un estadío superior: hay prácticas mafiosas de jueces y fiscales».

Durante su declaración, denunció irregularidades en la investigación. «Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas», afirmó. En ese sentido, apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes acusó de haber tenido un «manejo delictivo y criminal» del proceso.

Además, cuestionó la forma en que se construyeron las pruebas: «Hubo forum shopping y apretaron y amenazaron a los empresarios para que digan cualquier cosa», sostuvo. Y precisó: «El armado y la instrucción que tuvo a través de Bonadio y Stornelli se dio entre 2016 y 2019».

En otro tramo de su exposición, la exmandataria rechazó las acusaciones de cobro de sobornos. «Por esta causa me dieron vuelta las casas. ¿Dónde está la plata? Cómo, cuándo y dónde fueron todos los episodios que dicen. ¿Qué es eso de que se robaron un PBI? ¿Saben cómo vivo, cómo viven mis hijos?», planteó.

También comparó este expediente con el de Vialidad: «Vialidad es un poroto al lado de esto. Esta causa fue pergeñada», afirmó, y agregó: «Cuando veo lo que dicen y se sigue adelante con el juicio, veo que la sentencia ya está escrita». En ese sentido, vinculó el proceso con decisiones políticas recientes y cuestionó anuncios del presidente Javier Milei: «Más violatorio de la Constitución Nacional no hay», expresó.

En el tramo más político de su exposición, defendió la obra pública como herramienta económica: «No estoy diciendo impunidad de la obra pública: investiguen». Y volvió a rechazar la causa: «Me parece que es una gran disparate esta causa. Me gustaría que me digan cómo fue, cómo me pagaron».

Al cierre, dejó en claro que no responderá preguntas de las partes: «Voy a declarar cuando alguna vez ustedes citen a Stornelli, o cuando citen a Mauricio Macri… El día que llamen al Toto Caputo voy a contestar preguntas. Mientras tanto, no voy a formar parte de este circo», concluyó tras una exposición de unos 50 minutos.