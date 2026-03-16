Así lo confirmó a Diario Chaco el ministro de Hacienda de la provincia, Alejandro Abraam. La acreditación se realizará durante la tarde, en la Tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).

Este viernes se acreditará el refrigerio para empleados públicos activos.

Este viernes se acreditará el pago del refrigerio para los trabajadores activos de la administración pública provincial, la cual se realizará durante la tarde en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco (NBCH). Así lo confirmó a Diario Chaco el ministro de Hacienda de la provincia, Alejandro Abraam.

El Refrigerio se percibe exclusivamente a través de la tarjeta Tuya Recargable, mecanismo que, según indicaron, agiliza la operatoria y garantiza una acreditación eficiente del beneficio.