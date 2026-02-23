Este lunes se acredita el refrigerio para trabajadores activos

La acreditación para trabajadores de la administración pública provincial se realizará durante la tarde, en la Tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).

El Gobierno informó que este lunes se acreditará el pago del refrigerio para los trabajadores activos de la administración pública provincial. La acreditación se realizará durante la tarde en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).

«Representa una muestra de responsabilidad y compromiso, con una administración ordenada y previsible», sostuvo el subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga y remarcó que la planificación financiera y el manejo transparente de los recursos públicos permiten sostener las obligaciones asumidas por la provincia.

«Con transparencia y orden en las cuentas públicas, podemos cumplir una vez más con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración», señaló.

El Refrigerio se percibe exclusivamente a través de la tarjeta Tuya Recargable, mecanismo que, según indicaron, agiliza la operatoria y garantiza una acreditación eficiente del beneficio.