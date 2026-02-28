Este lunes comienza el pago de sueldos a la administración pública

Los sueldos se abonarán los días lunes 2 y martes 3 de marzo para los distintos sectores de la administración pública provincial, tanto activos como pasivos.

El próximo lunes se abonarán los sueldos a la administración pública provincial correspondientes a febrero de 2026. El lunes 2 sera el turno de los pasivos mientras que el martes 3 de marzo le tocara a los trabajadores en actividad.

Es asi que los jubilados y pensionados cobrarán el lunes 2 de marzo. Ese día, los fondos estarán disponibles en cajeros automáticos desde las 21, mientras que el cobro por ventanilla podrá realizarse a partir de la jornada siguiente.

En cuanto a los trabajadores activos, percibirán sus salarios el martes 3 de marzo, con acreditación en cajeros automáticos también desde las 21.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el cumplimiento del esquema de pagos responde a la planificación financiera del Estado y busca brindar previsibilidad tanto a empleados en actividad como a jubilados. Asimismo, indicaron que la acreditación se efectuará mediante los canales habituales del sistema bancario.

fuente:diariochaco