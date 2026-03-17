Este jueves se sortearán 10 viviendas en Colonia Popular

Participarán del sorteo aquellas familias que hayan cumplido con el proceso de inscripción y acreditado un ingreso mínimo de 500 mil pesos.

Este jueves 19 de marzo, a las 9:30, el Salón de Usos Múltiples del municipio de Colonia Popular será escenario del sorteo público de viviendas, organizado por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), en un evento que marcará un paso clave para numerosas familias de la localidad.

El proceso será supervisado por un escribano, garantizando transparencia y equidad en cada instancia.

Participarán del sorteo aquellas familias que hayan cumplido con el proceso de inscripción y acreditado un ingreso mínimo de 500 mil pesos.

Con el objetivo de asegurar igualdad de oportunidades, se establecieron tres segmentos: familias con hijos, familias sin hijos y familias con personas con discapacidad.

Desde el organismo destacaron que esta iniciativa representa una oportunidad concreta para acceder a la vivienda propia, mejorando la calidad de vida de los vecinos y fortaleciendo el desarrollo social de la comunidad.

El sorteo será público, permitiendo a los participantes y a la comunidad en general acompañar este importante momento.

fuente:datachaco