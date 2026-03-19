Este jueves se sortean los grupos para las Copas Libertadores y Sudamericana

La ciudad de Luque, muy cercana a Asunción, Paraguay, se prepara para una noche distinta, donde el fútbol dejará momentáneamente la competencia para abrazar la celebración. El sorteo de las copas continentales recorrerá puntos emblemáticos en una ceremonia que busca acercar los trofeos a la gente, en un gesto simbólico que mezcla historia, identidad y pertenencia.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol. La ceremonia comenzará a las 20:00 y contará con transmisión en vivo por varios canales y plataformas.

La edición 2026 de la «Gloria Eterna» presenta un mapa de candidatos con matices históricos y ausencias de peso. Tras dos años de ostracismo en el máximo certamen, Boca Juniors concreta su regreso por la puerta grande, amparado en su ranking para sostenerse como cabeza de serie en el Bombo 1. Es, quizás, el punto de apoyo más sólido para un fútbol argentino que, por primera vez en más de una década, no contará con River en la competencia.

Sin embargo, la representación nacional luce variada y con historias de resiliencia. Lanús llega con el envión de ser el último campeón de la Sudamericana, mientras que Estudiantes de La Plata, siempre un nombre de peso en estas competencias, y Rosario Central buscarán imponer su mística en grupos que podrían ser complejos. La nota disruptiva la dan Platense e Independiente Rivadavia, debutantes absolutos que representan el federalismo y la renovación del torneo local, aunque el sorteo les deparará un camino de complicado desde el Bombo 4.

El fútbol brasileño, con Flamengo (campeón vigente) y Palmeiras a la cabeza, vuelve a erigirse como el gran rival a vencer, en una edición que deberá gestionar su calendario con astucia ante el parate obligado por la Copa del Mundo 2026, a mitad de año.

La edición 2026 de la Copa Sudamericana se presenta como una de las más competitivas de los últimos tiempos, principalmente por el retorno de equipos que, por historia y presente, suelen habitar el escalafón superior del continente. El dato insoslayable es la presencia de River Plate; tras un 2025 esquivo en resultados que lo marginó de la Libertadores tras 12 años. Ahora bajo la conducción de Eduardo Coudet asoma como el gran favorito y cabeza de serie. Lo acompaña en esa chapa de candidato el Racing de Gustavo Costas, que busca reeditar su reciente mística copera. Sin embargo, la atención también estará sobre los extremos del espectro: mientras San Lorenzo y Tigre intentarán hacer valer su oficio en el Bombo 2, el torneo le abre los brazos a la absoluta novedad con los debuts internacionales de Deportivo Riestra y Barracas Central. Para estos últimos, el desafío no será solo futbolístico sino de infraestructura y logística, enfrentando a gigantes brasileños como Atlético Mineiro o Santos.

Las autoridades organizadoras destacaron que la iniciativa no solo apunta a celebrar a los últimos campeones, sino también a reforzar el vínculo entre el fútbol y la cultura popular. En ese sentido, el sorteo funcionará como un puente entre generaciones, recordando hazañas recientes y evocando noches inolvidables en distintos estadios del continente.

Exjugadores y figuras históricas estarán presentes durante la ceremonia, aportando su testimonio y experiencia en un recorrido cargado de nostalgia. Sus voces permitirán reconstruir momentos clave de ambas competiciones, desde finales vibrantes hasta definiciones inesperadas que marcaron época.