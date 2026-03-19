Este jueves, la Poceada pone en juego más de $ 154 millones

Como es habitual, el sorteo se realizará a las 21 y los apostadores tendrán hasta las 20.30 para realizar sus jugadas.

La Poceada pone en juego más de $ 154 millones. El sorteo se realizará este jueves, a las 21 y los apostadores podrán hacer sus jugadas hasta media hora antes, a las 20.30.

En el último sorteo, el pozo de más de $ 79 millones quedó vacante, por lo que esa cifra aumentó a más de $ 154 millones y miles de apostadores estarán a la expectativa del sorteo.

Si bien, el último martes no se registraron ganadores, 34 jugadores lograron cuatro coincidencias y obtuvieron un premio de $ 559.978,15 cada uno. Además, 889 personas acertaron tres números y cobraron $ 5.354,12, mientras que otras 11.098 salvaron la jugada.