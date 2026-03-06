Estafaron a una mujer por más de $12 millones, haciéndose pasar por Secheep

En la tarde de este jueves, alrededor de las 18:55, la ciudadana R.A.A, de 73 años, denunció que el 2 de marzo pasado, recibió un llamado de un número que no recuerda, con el logo de la empresa Secheep, ofreciendo descuentos por facturas.

Luego la engañaron para que ingrese a su Home Banking del NBCH, donde sacaron tres créditos; uno de $1.263.000, otro de $1.900.000 y otro de $833.000.

Ante ello, se dirigió a la sucursal del NBCH de esta localidad, donde constató que estos sujetos habrían realizado movimientos no autorizados (transferencias), siendo un total de $8.130.000 a las cuentas a nombre de «Colazo Matías Joaquín» y «Álvarez Víctor Hugo».

Promovió una acción penal. Conforme a lo dispuesto por el fiscal en turno, se solicita colaboración al personal de la División Cibercrimen.

fuente:datachaco