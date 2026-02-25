Está vigente el retiro voluntario para empleados públicos provinciales: cómo acceder

Desde el Poder Ejecutivo provincial reiteraron que se encuentra vigente el régimen de retiro voluntario destinado a agentes del Estado que realizan aportes al INSSSEP. El régimen alcanza a agentes de la Administración Central, entes descentralizados y autárquicos, el INSSSEP, Lotería Chaqueña y empresas del Estado. Asimismo, otros poderes e instituciones públicas podrán adherir de manera voluntaria a este sistema.

Entre los requisitos principales para acceder al régimen se establece contar con un mínimo de 10 años de aportes al INSSSEP.

En cuanto a los plazos, el proceso se desarrollará en etapas. La primera etapa para presentar solicitudes estará habilitada hasta el 31 de mayo, mientras que la vigencia del régimen se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Para iniciar el trámite, los interesados deberán realizar la solicitud a través de la plataforma Tu Gobierno Digital (TGD), donde el sistema permite acceder a una preliquidación del beneficio antes de confirmar la adhesión, lo que facilita conocer el monto estimado del retiro.

Con esta medida se busca ofrecer una alternativa a trabajadores de la administración pública provincial que cumplan con los requisitos establecidos y deseen adherir al programa.