España: murió por eutanasia Noelia Castillo, la joven víctima de una violación grupal

Su caso generó un fuerte debate judicial y social. La Justicia avaló el procedimiento pese a la oposición de su padre.

La joven española Noelia Castillo Ramos, de 25 años, murió este jueves tras acceder a la eutanasia en un hospital de Barcelona, luego de un extenso proceso judicial que reavivó el debate sobre este derecho en ese país.

El procedimiento se realizó en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, después de que la Justicia rechazara un último recurso presentado por su padre para frenar la decisión.

Horas antes de la intervención, un juzgado de Barcelona desestimó el planteo impulsado por la familia con el respaldo de la organización Abogados Cristianos, que solicitaba revisar el proceso y someter a la joven a tratamiento psiquiátrico.

Sin embargo, tanto en instancias locales como europeas, los tribunales habían avalado previamente la legalidad del pedido de eutanasia.

LA HISTORIA DE NOELIA CASTILLO, MARCADA POR LA VIOLENCIA

Noelia Castillo había sido víctima de una violación grupal en 2022. Poco tiempo después, tras consumir drogas, se arrojó desde un quinto piso, hecho que la dejó parapléjica.

A partir de ese momento, inició el proceso para acceder a la eutanasia, un derecho reconocido por la legislación española bajo estrictos requisitos médicos y legales.

Según medios locales, la joven estuvo acompañada por familiares durante sus últimas horas. En las inmediaciones del hospital, personas se acercaron con flores para expresarle su apoyo, mientras que también hubo presencia de grupos que intentaron disuadirla.

El procedimiento se llevó a cabo minutos antes de las 20 (hora local), según informó la televisión pública española.

«QUIERO DEJAR DE SUFRIR»

En una de sus últimas entrevistas, Castillo explicó los motivos de su decisión: «Quiero irme en paz y dejar de sufrir», expresó, al tiempo que reconoció el impacto que su decisión tendría en su entorno familiar.

Su caso generó una fuerte discusión pública en España sobre los alcances de la eutanasia, el rol del Estado y los límites entre el derecho individual y la oposición de los familiares.

fuente:datachaco