Escasa participación en la convocatoria policial frente a Jefatura en Resistencia

Un grupo reducido de manifestantes se concentró este martes frente a la sede policial para reclamar mejoras salariales y laborales. Durante la jornada se entregó un petitorio a las autoridades y no se registraron alteraciones en el funcionamiento del servicio. También participaron referentes sindicales y algunos efectivos retirados que acompañaron la iniciativa.

La convocatoria realizada este martes frente a la Jefatura de Policía del Chaco reunió a un grupo reducido de participantes, estimado en menos de 20 personas. La iniciativa había sido difundida en redes sociales con el objetivo de reclamar una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales del personal policial.

Durante la jornada, los manifestantes hicieron entrega de un petitorio a las autoridades. No se registraron interrupciones en el funcionamiento habitual de la fuerza ni afectación del servicio.

Entre los presentes se observaron algunos efectivos retirados, incluidos policías provenientes de la provincia de Corrientes que manifestaron su apoyo al reclamo. En tanto, la participación de personal en actividad fue limitada.

La manifestación contó también con la presencia de referentes sindicales y dirigentes vinculados a espacios políticos locales. Entre ellos, José Niz, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), junto a otros representantes gremiales.

El reclamo combinó planteos salariales con consignas de carácter gremial. La baja asistencia marcó una convocatoria acotada respecto de la expectativa que había circulado en los días previos.

