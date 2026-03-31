Escándalo en la AFA: la Selección marcó distancia en medio del avance judicial

La crisis institucional en el fútbol argentino sumó un nuevo episodio en las últimas horas y ya impacta de lleno en el plantel de la Selección Argentina. En la antesala del partido de esta noche, los jugadores decidieron no utilizar una camiseta alusiva a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, en lo que fue interpretado como un gesto de distancia frente al conflicto.

La decisión se da en un contexto delicado, marcado por el avance de la Justicia sobre las máximas autoridades del organismo. El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, resolvió procesar a Claudio Fabián Tapia y a Pablo Ariel Toviggino en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras.

La causa apunta a supuestos desmanejos vinculados a la retención indebida de impuestos y aportes previsionales, por un monto que superaría los $ 19 mil millones. Además, la resolución judicial incluyó restricciones como la prohibición de salida del país para algunos de los involucrados.

Aunque dentro del plantel predomina el hermetismo y se evita cualquier declaración pública en la previa de la competencia internacional, puertas adentro el malestar es evidente. La negativa a utilizar la camiseta fue, según trascendió, una manera de marcar posición sin escalar el conflicto.

En la misma causa también fueron alcanzados otros dirigentes como Cristian Ariel Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Roberto Lorenzo, investigados por presunta apropiación indebida de tributos.

Como parte de las medidas dispuestas, la Justicia avanzó además con un embargo de 350 millones de pesos sobre la AFA, profundizando la incertidumbre en el plano institucional. Mientras tanto, desde la dirigencia sostienen un discurso enfocado en la transparencia y la modernización, en contraste con el escenario judicial que atraviesa la entidad.

fuente:diariochaco