Era buscado desde 2018 por un robo y lo atraparon en un operativo de control

En la noche de este sábado, efectivos policiales detuvieron a un sujeto que era buscado desde 2018 en el marco de una causa por robo. La captura se concretó minutos antes de las 21, en inmediaciones de Santa María de Oro al 250, en Resistencia, medio de un operativo de control.

En ese sentido, los uniformados demoraron a un hombre de 31 años, con domicilio en Barranqueras, y consultaron con la base de datos policial, cuyo resultado les permitió conocer que el individuo tenía un pedido de captura vigente, dispuesto por en 2018 por la Fiscalía de Investigación Penal N° 4 de Resistencia, en una causa por supuesto robo y amenazas.

En ese sentido, los agentes de la División Caminantes procedieron a la detención del implicado y a su traslado al área de medicina legal de la Policía. Finalmente, el detenido fue entregado a la Comisaría 2ª de Barranqueras, donde quedó a disposición de la Justicia.