Enzo Fernández rompió el silencio tras su queja en la Bombonera: Mis valores no son esos

La victoria de la Selección Argentina por 2-1 ante Mauritania en La Bombonera tuvo a Enzo Fernández como el gran protagonista de la jornada, no solo por abrir el marcador y ser una de las figuras, sino por sus repercusiones fuera del campo que incluyeron una fuerte autocrítica, un pedido de disculpas y definiciones sobre su futuro profesional.

Tras el encuentro, el volante del Chelsea manifestó su felicidad por el reencuentro con el público local, aunque lanzó una frase que encendió el debate. “La cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro fútbol”, se quejó.

Debido a su pasado en River, sus palabras fueron interpretadas por muchos como una «chicana» al eterno rival. Ante la magnitud de la polémica, Enzo decidió aclarar su postura horas más tarde durante un stream con Marcos Giles.

“Jamás con mala intención. Pido disculpas si se tomaron a mal mis declaraciones… mis valores no son esos. Cuando vengo a la Selección, somos todos de la Selección”, expresó el mediocampista para bajar la tensión y reafirmar la unidad del grupo.