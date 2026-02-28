Entró a una casa y robó varios elementos: lo detuvieron gracias a las cámaras de seguridad

Agentes de la Comisaría Primera Capital aprehendieron a un hombre en la madrugada de este sábado, ya que estaría vinculado como presunto autor de un robo ocurrido en una vivienda ubicada en calle Rodríguez Peña al 1900 aproximadamente de la ciudad de Resistencia.

El procedimiento se realizó alrededor de las 3 de la madrugada luego de que los agentes tomaran conocimiento de un supuesto robo en la finca de un hombre de 34 años.

El damnificado manifestó que al regresar a su domicilio constató daños en el portón perimetral, en la puerta de ingreso, y la sustracción de varios bienes.

En el lugar, los efectivos secuestraron un carnet de conducir y una tarjeta de débito, elementos que no pertenecían al propietario de la vivienda.

A través del análisis de cámaras de seguridad de los alrededores, lograron detectar que el hecho fue cometido por un hombre que se movilizaba en una motocicleta.

Tras recorridas por la zona, en inmediaciones de Calle 9, en el barrio Villa Federal, los uniformados demoraron a un hombre de 37 años y secuestraron una motocicleta sin dominio colocado, que habría sido utilizada para perpetrar el ilícito.

Asimismo, se incautó un parlante, y un ventilador, bienes que fueron reconocidos por el denunciante como los sustraídos de su domicilio.

Al consultar con el Equipo Fiscal N° 06, se dispuso la aprehensión del autor del hecho y la restitución de los bienes a su propietario.

