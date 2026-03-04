Entregan nueva camioneta para el C.O.M.

Buscan ampliar la presencia policial y agilizar la respuesta ante emergencias.

En el marco del plan de fortalecimiento de la seguridad provincial, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, encabezó la entrega de una camioneta 0 kilómetro destinada al Cuerpo de Operaciones Motorizadas (C.O.M.) para reforzar el despliegue en el Gran Resistencia.

Desde el Gobierno indicaron que «la incorporación de la nueva unidad apunta a optimizar los tiempos de intervención ante situaciones de emergencia y ampliar la cobertura preventiva en distintos barrios del área metropolitana, consolidando al C.O.M. como una fuerza estratégica en la prevención y combate del delito».

Durante el acto, Matkovich subrayó la importancia de continuar invirtiendo en equipamiento y recursos. «Cada móvil que incorporamos es más presencia en la calle y más respaldo para nuestros policías. Estamos tomando decisiones concretas para garantizar orden y tranquilidad a los chaqueños», afirmó.

Desde la cartera de Seguridad señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida de inversión y planificación orientada a fortalecer a la Policía del Chaco, mejorar las condiciones laborales del personal y brindar mayor protección a la comunidad.

Asimismo, anticiparon que se continuará con la incorporación de equipamiento y recursos para consolidar una presencia territorial permanente y ofrecer respuestas más rápidas y eficaces ante las demandas ciudadanas.

Fuente:datachaco