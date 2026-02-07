Enorme expectativa por el sorteo de la poceada con más de $380 millones en juego

Este sábado, a las 21, con el bolillero de la Quiniela Nocturna de Lotería Chaqueña puede definirse un nuevo millonario en la provincia.

Este sábado 7 de febrero trajo el pozo más alto en lo que va del año para la Poceada de Lotería Chaqueña. En un principio se calculó que habría más de 380 millones de pesos en juego. Como la expectativa creció desde el jueves, se estima que la cifra final en juego sea aun más grande.

Esto se da porque el jueves 5 la Poceada Chaqueña en el sorteo N° 2266, quedó nuevamente vacante; en ese caso fue por tercera vez consecutiva.

Para participar, habrá tiempo de hacer su ticket antes de las 20:30 horas de este sábado, en cualquiera de las agencias y subagencias oficiales.