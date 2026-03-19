Encontraron sin vida a un hombre que había desaparecido

La denuncia por desaparición fue radicada en las últimas horas en la Comisaría Primera de Charata por su hija, quien manifestó que su padre, Oscar Escalada, había salido de su domicilio en el barrio Gendarmería, el martes, alrededor de las 7, y no había regresado. Según indicó, era la primera vez que se ausentaba por tantas horas.

A partir de la denuncia, y por disposición del Equipo Fiscal N° 2, a cargo del fiscal Fernando Ojeda, se activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, iniciándose un operativo para dar con su paradero.

Lamentablemente, este miércoles por la noche cerca de las 23:50, un llamado anónimo alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre recostado en un terreno baldío, en la intersección de calles Libertad y Pueyrredón. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de Oscar Escalada.

Personal de salud, que acudió en ambulancia, confirmó el fallecimiento en el lugar.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se preservó la escena a la espera del arribo del médico forense y del Gabinete Científico del Poder Judicial, a fin de avanzar con las pericias correspondientes y determinar las causas del deceso.

Ya en la madrugada se hicieron presentes en el lugar el fiscal interviniente, junto al médico forense Antonio Galeano y el perito del Gabinete Científico del Poder Judicial, Alejandro Lugo, quienes realizaron las pericias correspondientes.

Según informó el médico forense, el cuerpo de Escalada no presentaba signos de violencia externa, determinándose que el fallecimiento se produjo por causas naturales.

Posteriormente, personal de la División Bomberos procedió al traslado del cuerpo hacia la morgue del hospital local para su posterior entrega a familiares con fines póstumos, conforme lo dispuesto por la fiscalía.