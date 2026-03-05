Encontraron sano y salvo a Matías Vilchez y desactivaron el protocolo de búsqueda

La Policía del Chaco informó que Matías Adrián Vilchez, de 30 años, quien era buscado en el marco de una causa por supuesta desaparición de persona, fue hallado sano y salvo durante la noche del martes, por lo que se dispuso la desactivación del protocolo de búsqueda.

La intervención estuvo a cargo del Sistema Provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sis.Pro.Bus.), con participación de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales.

Según el parte policial, alrededor de las 23:10 del 4 de marzo, los investigadores tomaron conocimiento de que el hombre se habría presentado en el domicilio de su ex pareja en la localidad de Barranqueras, luego de que familiares mantuvieran una comunicación telefónica con él.

Ante esta información, personal policial se dirigió hasta la vivienda familiar, donde se constató la veracidad de lo informado. Posteriormente, se le recibió declaración testimonial y, con la autorización del Equipo Fiscal N° 6 a cargo de la fiscal Mariana Echarri, se dispuso la desactivación del protocolo de búsqueda.

La causa se tramita con intervención de la Comisaría Primera de Barranqueras, mientras que las autoridades indicaron que continúan las diligencias correspondientes para completar las actuaciones del caso.