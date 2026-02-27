Encontraron otro banco en EEUU que canalizó y giró fondos de la AFA

El esquema financiero empleado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para administrar contratos internacionales sumó un nuevo capítulo: una quinta cuenta bancaria en Estados Unidos, no identificada en relevamientos anteriores, por la que circularon más de US$ 13,5 millones durante 2024. La documentación, incorporada en investigaciones judiciales abiertas en Estados Unidos y en la Argentina, ubica a PNC Bank como otra pieza del circuito ya detectado en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.

La cuenta estaba a nombre de Tourprodenter, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette designada por Claudio «Chiqui» Tapia como agente exclusivo para el cobro de los contratos internacionales de la Selección argentina. Según los registros bancarios obtenidos por órdenes judiciales, entre ingresos y egresos se movieron exactamente US$ 13.554.200,64 en menos de un año.

La operatoria repite el patrón observado en otras entidades: ingresos concentrados desde empresas vinculadas a acuerdos comerciales y posterior redistribución en plazos breves. Entre las firmas que enviaron fondos figuran Star Rights Limited, Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG y Wise US, entre otras, asociadas a contratos en China, Europa —principalmente Malta— y Emiratos Árabes Unidos.

Parte de los recursos también provenía de otras cuentas de la propia Tourprodenter. Esos movimientos internos dificultan establecer con precisión el origen primario de ciertos fondos, ya que los extractos disponibles no permiten reconstruir la trazabilidad completa.

Los egresos casi igualaron el total ingresado, lo que indica que la cuenta funcionó como canal de tránsito y no como instrumento de acumulación. Muchas transferencias se concretaron dentro de las 24 a 72 horas posteriores al ingreso.

Del total operado, US$ 3.171.800 fueron girados a cinco sociedades: Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer. Todas habían aparecido previamente en otras cuentas utilizadas por la estructura y, tras la difusión pública del esquema, la mayoría fueron disueltas.

Los registros societarios muestran características comunes: domicilios compartidos con decenas de compañías, agentes registrales coincidentes y constituciones recientes respecto del momento en que comenzaron a recibir transferencias. Los titulares formales de esas sociedades no presentan antecedentes empresariales acordes con operaciones millonarias vinculadas a contratos internacionales de la Selección argentina.

Entre los casos relevados, Soagu recibió US$ 1.205.500 en siete transferencias; Marmasch, US$ 764.800; Delker, US$ 675.000; Velpasalt, US$ 273.000; y Mafer, US$ 252.500. En conjunto, representaron cerca de una cuarta parte de los fondos que pasaron por la cuenta de PNC Bank.

La documentación también registra desembolsos a empresas con actividad económica identificable en logística, transporte, aviación y servicios corporativos. Aero Logistics Investments, Interlog LLC y PLS Logistic LLC concentraron más de US$ 2,4 millones en operaciones vinculadas al traslado internacional y gestión de cargas.

En el rubro de viajes y combustible aparecen Entertainment Travel Group, World Fuel Services y Gestair S.A.U., además de proveedores técnicos y de asistencia aeroportuaria. Estos pagos coexistieron con las transferencias a sociedades luego disueltas, configurando un esquema mixto donde gastos operativos reales conviven con destinatarios cuya finalidad no tiene explicación pública.

La aparición de esta quinta entidad amplía el mapa financiero utilizado para canalizar los contratos internacionales de la AFA. El dinero vinculado a esos acuerdos circuló por al menos cinco bancos en Estados Unidos, con transferencias entre cuentas propias antes de su salida hacia terceros.

Ese nivel de fragmentación agrega complejidad a la reconstrucción integral del circuito. La investigación preliminar en tribunales estadounidenses busca determinar el alcance total de la operatoria y el destino final de los fondos, en un universo que supera los 260 millones de dólares administrados por Tourprodenter y que, según otras investigaciones, podría alcanzar los 300 millones en distintos bancos.

En el centro del esquema permanece Tourprodenter, la sociedad elegida por Tapia para concentrar el cobro internacional de la Selección argentina. La nueva documentación judicial confirma que, además de las cuentas ya conocidas, existió otra estructura bancaria que replicó el mismo patrón de ingresos, fragmentación y redistribución.