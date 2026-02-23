Encontraron a un hombre herido, desorientado y sin identificación en Resistencia

La Policía del Chaco encontró a un hombre con una fuerte herida en la cabeza y desorientado en la ciudad de Resistencia durante la mañana de este lunes. El mismo fue asistido por personal policial y trasladado en ambulancia al hospital Julio C. Perrando.

Según el parte policial, se trata de una persona mayor de edad que fue encontrada en aparente estado de alteración sobre el puente de avenida de Los Inmigrantes de la capital chaqueña. Al lugar arribaron agentes de la Comisaría Duodécima Metropolitana e intentaron identificarlo, pero sin éxito.

De acuerdo a las tareas investigativas, el hombre presentaba un corte en la cabeza, con pérdida de sangre visible. Además, aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, ya que no pudo brindar sus datos filiatorios ni explicar lo sucedido.

Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia del nosocomio local, que trasladó al herido para su atención médica.

Por otro lado, los efectivos consultaron a transeúntes que circulaban por el lugar, aunque no se obtuvieron datos sobre lo ocurrido. La investigación continúa e intentarán establecer la identidad del hombre y detalles de lo sucedido.