En un control, detectaron 88 kilos de cocaína ocultos debajo del piso de un auto

Ocurrió en el Peaje Inactivo «Bonpland», en donde los gendarmes controlaron un vehículo, en el que viajaba una mujer junto con su hija menor de edad.

Desplegados sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 480, los efectivos de la Sección Seguridad Vial «Paso de los Libres», dependiente del Escuadrón 7, detuvieron la marcha de un automóvil que era ocupado por una ciudadana de nacionalidad uruguaya y una menor de edad, quienes se desplazaban desde Puerto Iguazú (Misiones) hasta la República Oriental del Uruguay.

Al momento de la inspección, los uniformados realizaron el escaneo del vehículo en el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) con personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), obteniendo como resultado imágenes en la que visualizaron la presencia de cuerpos extraños y cambio de densidad en el sector del piso.

Ante esa situación, con autorización de la Fiscalía, se trasladó el vehículo al asiento de la Unidad para continuar con la requisa exhaustiva.

En presencia de testigos, los gendarmes levantaron la alfombra debajo del asiento, y con el uso de herramientas pudieron abrir una «tapa» y constatar la existencia de un doble fondo.

Se extrajeron 93 paquetes rectangulares que fueron sometidos a la prueba de campo Narcotest y arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 88 kilos.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, la involucrada, de 23 años de edad, quedó detenida, y la niña, entregada a un familiar directo. Además, tanto la droga como el rodado fueron decomisados.

fuente:datachaco