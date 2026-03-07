En Pampa del Infierno se realizará el acto central por el Día Internacional de la Mujer

El Gobierno del Chaco conmemorará el Día Internacional de la Mujer con una amplia agenda de actividades en todo el territorio provincial, impulsada por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Género y Diversidades.

La actividad comenzará a las 18 horas en el Club Municipal y contará con la participación de ballets municipales y grupos de música que acompañarán la jornada conmemorativa.

Además, durante todo el mes se desarrollarán operativos territoriales junto al Ministerio de Salud, que incluirán controles ginecológicos y acciones de prevención gratuitos en distintos puntos de la provincia.

La subsecretaria de Género y Diversidades, Sonia Valenzuela, explicó que este despliegue territorial es la continuidad del trabajo realizado durante 2025. En ese período, el área centró sus esfuerzos en el acompañamiento judicial y social a víctimas de violencia, incluyendo la participación como querellante en causas emblemáticas como el caso Cecilia Strzyzowski, además de brindar contención emocional y asistencia logística a familias afectadas. Uno de los hitos más destacados del año pasado fue el programa de capacitación en construcción en seco (Steel Frame), del que participaron 40 mujeres que actualmente cuentan con empleo formal. Esta experiencia, sumada a la realización del Primer Congreso Nacional de Puntos Focales para la Asistencia a Víctimas de Trata, marcó el inicio de un cambio de paradigma en las políticas de género de la provincia: pasar de un enfoque centrado en la asistencia ante emergencias a la generación de herramientas que promuevan la autonomía económica.

De cara a este 2026, la gestión que conduce el ministro Julio Ferro profundizará esta línea de trabajo con nuevos proyectos de formación laboral. En mayo se iniciará un curso de capacitación en Refrigeración destinado a 50 mujeres y diversidades, que se desarrollará en articulación con la Fundación Zoomadoras y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con el objetivo de garantizar una salida laboral concreta. La agenda de marzo también incluirá ciclos de formación en Ley Micaela, previstos para los martes 10 y 17 en la Casa de las Culturas, conferencias académicas en la Facultad de Derecho y actividades articuladas con la Mesa Multisectorial de la Cámara de Diputados.

Entre las proyecciones para el segundo semestre se destacan un programa de educación financiera junto a Mujeres Empresarias, el desarrollo de un Protocolo de Seguridad Nocturna para el Gran Resistencia y un proyecto estratégico en Miraflores en conjunto con ONU Mujeres. “Una mujer con oficio y trabajo es una mujer que rompe el círculo de la violencia; ese es el norte de nuestra gestión”, señalaron desde la Subsecretaría de Género al destacar el enfoque que busca fortalecer la independencia económica como herramienta clave para garantizar derechos y oportunidades para las mujeres chaqueñas”.