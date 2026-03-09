EN PAMPA DEL INFIERNO: HOMENAJE PROVINCIAL A MUJERES QUE INSPIRAN Y TRANSFORMAN COMUNIDADES

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno del Chaco llevó adelante un emotivo acto central en Pampa del Infierno para reconocer la trayectoria, el compromiso y el aporte de mujeres chaqueñas que, desde distintos ámbitos, contribuyen a construir una sociedad más solidaria, justa y con mayores oportunidades.

El ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro, destacó el valor de estas iniciativas y expresó: “No solo venimos a entregar distinciones, estamos aquí para reconocer a todas las mujeres chaqueñas que son el verdadero motor de nuestra provincia. Donde hay una mujer protagonista, hay una sociedad más desarrollada, más ordenada y con mayor crecimiento”.

Reconocimientos a más de 30 Mujeres de diferentes localidades

Acompañaron este acto, la subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela; la intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert; la senadora nacional, Silvana Schneider; la presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado; legisladores provinciales, intendentes, instituciones y fuerzas de seguridad, quienes participaron de la entrega de reconocimientos a vecinas de más de 30 localidades de la provincia.

La ceremonia reunió ayer a representantes de diversos sectores y tuvo como eje la entrega de distinciones a mujeres destacadas de diferentes localidades de la provincia, y entre ellas, además del máximo reconocimiento a la Mujer Destacada del Año. El galardón principal fue otorgado a Laura Corro, de Villa Berthet, titular de la Fundación Construirme, dedicada a la confección de pelucas para mujeres en tratamiento oncológico. Su iniciativa solidaria acompaña con sensibilidad y empatía a quienes atraviesan procesos de salud complejos, fortaleciendo su autoestima y calidad de vida.

Durante el evento también se destacó el impacto de las políticas públicas orientadas a la formación y al empleo. En ese sentido, se remarcó que durante 2025 se desarrolló un ambicioso programa de capacitación en oficios que permitió que 40 mujeres egresadas del curso de construcción en seco accedan hoy a trabajo registrado, consolidando oportunidades reales de autonomía económica.

De cara a 2026, el Gobierno provincial ratificó la continuidad de estas políticas, confirmando que en mayo comenzarán nuevos cursos de formación laboral, con propuestas que incluirán capacitaciones en áreas como refrigeración, ampliando las posibilidades de inserción laboral para más mujeres chaqueñas.

Distinciones a mujeres de Pampa del Infierno

Durante el acto, también se distinguió a mujeres por su compromiso y trayectoria en diversos ámbitos, de Pampa del Infierno:

-Educación: Yolanda Pérez, directora de la UEGP N.º 39 “Virgen de Itatí”, seleccionada entre los 24 semifinalistas del premio nacional “Docentes que Inspiran”, entre más de 2100 postulaciones de todo el país. Su labor se destaca por inspirar e innovar en el aula, generando transformaciones reales en la vida de sus estudiantes.

-Emprendedurismo: Anahí Corbalán, quien transformó el barro de la tierra de Pampa del Infierno en arte, consolidando con esfuerzo y creatividad un emprendimiento reconocido en toda la región.

-Salud: Catalina Amprino, enfermera rural que durante más de cinco décadas dedicó su vida a acompañar a las familias más vulnerables, brindando asistencia, contención y esperanza.

-Justicia: Isabel Strizka, primera mujer jueza de Pampa del Infierno, con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico y un fuerte compromiso con la defensa de los derechos de mujeres y niños.

-Empresarial: Yerta Bertoldi, mujer de más de 80 años, hija de inmigrantes y parte de una de las familias fundadoras de la localidad, protagonista del crecimiento de Pampa del Infierno y referente del esfuerzo emprendedor.

-Ámbito universitario: Noelia Nazaruka, abogada y docente de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, destacada por su compromiso con la formación de profesionales con conciencia social.

-Comunicación: Rosa Valentina Uechi y en Trabajo social: Mirian Roxana Aguirre.

El acto permitió visibilizar historias de vida que reflejan el esfuerzo, la vocación y la solidaridad de mujeres que, con su trabajo cotidiano, fortalecen el tejido social de sus comunidades y contribuyen al desarrollo del Chaco.