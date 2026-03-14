En medio de la polémica, Adorni dijo que su esposa fue invitada por Milei a Nueva York

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse a la polémica generada por la presencia de su esposa en el avión presidencial durante el viaje oficial a Estados Unidos. En ese marco, afirmó que la mujer formó parte de la comitiva porque fue invitada por el presidente Javier Milei y puso en duda la difusión del video que lo muestra en un vuelo privado hacia Uruguay durante el feriado de Carnaval.

«El hecho es que mi mujer fue una invitada del Presidente», sostuvo Adorni al explicar la participación de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, en el viaje oficial a Nueva York. En una entrevista, el funcionario también deslizó que, a raíz de la controversia generada, su esposa posiblemente deje de acompañarlo en futuras giras internacionales. «Probablemente no tenga sentido que viaje conmigo al exterior, porque es exponerse a que a una manga de seres llenos de maldad y dañinos y con miles de intereses nos ataque», expresó.

Durante la misma entrevista, Adorni también se refirió al otro episodio que generó cuestionamientos: el viaje que realizó en un vuelo privado con destino a Uruguay durante el Carnaval. El jefe de Gabinete sugirió que la difusión del video que registró ese vuelo habría sido parte de una maniobra política. «Esperaron el momento para hacerlo y, evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay. Es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros», afirmó.

Además, remarcó que el origen de esas imágenes todavía se encuentra bajo análisis. «Alguien guardó el video un mes para encontrar el momento justo y armar una historia donde no hay nada ni legal, ni antiético, ni malo», sostuvo. Sobre ese viaje, reiteró que se trató de una invitación de un «amigo de toda la vida», en referencia a Marcelo Grandio, y aseguró que acordaron que él pagaría su parte del traslado.

Grandio había respaldado esa versión días atrás. «Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía», afirmó.

En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió un expediente preliminar para determinar si existieron irregularidades o posibles delitos tanto en el vuelo oficial a Estados Unidos como en el viaje privado con destino a Punta del Este.

La controversia también se profundizó luego de que Adorni afirmara inicialmente que iba a pasar «una semana deslomándose en Nueva York» y que por ese motivo quería que su esposa lo acompañara. Posteriormente, el funcionario reconoció que se trató de una expresión equivocada. «Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse», admitió en una entrevista televisiva.

Luego insistió con esa explicación: «Dije una frase absolutamente desafortunada. Equivocarse en un vivo es lo más normal del mundo. Pasa todas las horas, a todos los periodistas, que tienen un furcio o una equivocación. A mí me pasaba en la radio y en la tele». En esa línea, agregó: «Fue una equivocación, pero no adrede. La palabra ‘deslomar’ generó una sensación de rechazo, que está bien, está perfecto, porque la palabra que dije estuvo mal».

En medio de las críticas, Adorni también destacó el respaldo recibido desde el entorno presidencial. Según contó, mantuvo conversaciones con el presidente Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. «Hablé mucho con el Presidente y habló muchísimo con Karina. Ellos tal vez entienden mejor que yo cómo es todo esto, el juego de la perversión y de los ataques. Ellos lo vivieron desde mucho antes de ser Presidente él», afirmó.

Además, mencionó el apoyo del asesor presidencial Santiago Caputo. «Santiago Caputo tuiteó, se puso a disposición. Todo el equipo mostró un abroquelamiento», concluyó.

fuente:diariochaco