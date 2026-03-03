En Laguna Blanca, Zdero encabezó el inicio del ciclo lectivo del nivel inicial

Este martes, el gobernador, Leandro Zdero encabezó el inicio del ciclo lectivo del nivel inicial. El acto se realizó en Laguna Blanca, donde el mandatario hizo referencia a que todos los estudiantes deben contar con «las mismas posibilidades». Acompañado de autoridades provinciales y locales, Zdero manifestó: «Dar inicio desde este lugar también es mostrar que un niño donde viva tiene que tener las mismas posibilidades. Sea en una localidad muy alejada de un centro poblado, en El Impenetrable profundo, en las grandes ciudades, o aquí, en Laguna Blanca».

En ese contexto, el Gobernador destacó que para el Ejecutivo «la educación es igual para todos y cada uno de los ciudadanos. Ayer iniciábamos el ciclo electivo para nivel primario y realmente quiero agradecer a toda la comunidad educativa, a docentes, supervisores, directores, a los papás, a los chicos, por hacerse presentes en las escuelas, por apostar fundamentalmente a la educación como herramienta de transformación de nuestra provincia, pero fundamentalmente la vida de cada uno».

Seguidamente, el mandatario resaltó: «Quiero simplemente convocarlos a los papás, a las familias, a que acompañen este hecho que va a cambiar la vida de sus hijos para siempre. Hoy, con esta magia de aprender aprendiendo, de aprender jugando, de aprender en un mundo de colores, de cuentos, de fantasía. Es el inicio de la transformación de la vida de sus chicos. Yo la miro a la mamá a los ojos y sé que seguramente esta mamá, como tantas otras, quiere que sus hijos tengan un futuro mejor que el que tuvimos nosotros y el que tuvieron sus abuelos. Y la única manera de transformar eso es a través de la educación».

Por último, y en referencia al inicio de las actividades, expresó que «se inicia la oportunidad de construir esos sueños, pero fundamentalmente también el de ser buenos ciudadanos y buenas personas» y agradeció a los docentes por el «gran esfuerzo que están haciendo, por la comprensión también, a todos y cada uno de ustedes, gracias por apostar a que nuestros chicos no pierdan un día de clase, porque eso es perder una oportunidad al gran desafío de cambiar sus vidas».