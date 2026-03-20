En el marco del Día Forestal Mundial: el Municipio realizó una jornada de forestación con especies autóctonas

El Municipio llevó adelante una jornada de plantación de árboles en calle 2, entre 15 y 23, frente al vacunatorio municipal, en el predio donde también se encuentra la pista de skate, reafirmando su compromiso con el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Medio Ambiente, a cargo de Ruben Riquelme, y contó con el acompañamiento del intendente Bruno Cipollini, el diputado nacional Gerardo Cipollini, el subsecretario de Gobierno Luis Colavino, integrantes del Programa de Salud y del equipo de skate municipal.

Durante la jornada, previa al Día Forestal Mundial que se celebra cada 21 de marzo, se plantaron 50 ejemplares, priorizando especies autóctonas como: algarrobo, palo borracho, lapacho y otras, que se adaptan mejor a las condiciones climáticas de la región y contribuyen al equilibrio del ecosistema local, además de embellecer el paisaje urbano.

La iniciativa se enmarca en una política sostenida desde el inicio de la gestión municipal, que tiene como eje el fortalecimiento del arbolado urbano. En ese sentido, se informó que en lo que va del año ya se han plantado aproximadamente 1.900 árboles en distintos sectores de la ciudad, y se prevé duplicar ese número en los próximos meses.



Asimismo, el objetivo es alcanzar entre 3.000 y 4.000 ejemplares plantados para marzo de 2027, consolidando un crecimiento urbano que avance en armonía con la naturaleza.

Desde el área de Medio Ambiente se viene trabajando además en distintos programas de concientización sobre el arbolado urbano, tanto en instituciones como en diferentes espacios de la ciudad, promoviendo el compromiso ciudadano en el cuidado, riego y mantenimiento de los árboles.

Durante la actividad se destacó que el desarrollo de la ciudad no debe basarse únicamente en la infraestructura, sino también en la incorporación de espacios verdes.

Cabe señalar que los plantines utilizados provienen del vivero municipal, donde son producidas y cuidadas a través de distintos convenios, representando un importante avance en términos de producción local y sustentabilidad.