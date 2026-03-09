Elvis Benítez: confirmaron que se abrieron dos cuentas bancarias a nombre del joven

Este lunes, Érika Romero, madre de Elvis Benítez, se presentó en la Fiscalía a raíz de trascendidos que indicaban acerca de la supuesta apertura de cuentas bancarias a nombre del joven desaparecido en 2017. En ese contexto, acompañada de su abogado de defensor, Romero confirmó la existencia de esas dos cuentas, una de ellas abierta en marzo del año pasado, en dólares.

La madre de Elvis y su defensor señalaron que el Ministerio Público Fiscal informó que la primera de esas cuentas corresponde a una cuenta sueldo abierta en septiembre de 2019; mientras que la otra es una cuenta en dólares abierta en marzo de 2025, casi ocho años después de la desaparición de Benítez.

«Una cuenta en el mes de septiembre del 2019, en el Banco Patagonia, una cuenta sueldo, y posteriormente, que lo que por ahí más prenden las alertas de tanto nosotros como de la Fiscalía también, que están preocupados por eso las medidas que se van a tomar en adelante, de la cuenta en dólares que se abre en marzo del 2025, es decir, marzo del año pasado, ya casi ocho años después de la desaparición de Elvis Benítez», señalaron.

Ante esa situación, comentaron que la Fiscalía pidió informes al Banco Patagonia para determinar quién solicitó la apertura de las cuentas. La entidad bancaria informó que ambas habrían sido abiertas a pedido de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En función de la respuesta, el Ministerio Público Fiscal envió un oficio informativo a la ANSES para determinar si el organismo efectivamente solicitó la apertura de esas cuentas.

«Lo raro es que se haya abierto en el 2019 una sueldo y el año pasado una cuenta en dólares, sabiendo obviamente que Elvis es una persona que está desaparecida».

Con ese panorama, la defensa explicó que los movimientos financieros abren una nueva línea investigativa dentro de la causa. «Es una causa conocida, llama poderosamente la atención, y para nosotros es una línea investigativa nueva», resaltaron.