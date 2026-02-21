El Senado sesionará el 26 y 27 por régimen penal juvenil, laboral y acuerdo UE–Mercosur

La Cámara alta convocó oficialmente a jornadas especiales en extraordinarias con reformas clave en debate.

El Senado de la Nación convocó oficialmente a sesiones públicas especiales para los días 26 y 27 de febrero a las 11, en el marco del período de sesiones extraordinarias dispuesto por el Decreto 24/2026, vigente del 2 al 27 de febrero.

La convocatoria fue formalizada a través de notas dirigidas a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, firmadas por jefes de bloque y senadores que solicitaron tratar distintos proyectos incluidos en el temario extraordinario, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Para el miércoles 26 está previsto el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias (P.E. 175-2025), el Proyecto de Régimen Penal Juvenil (C.D. 33-2025) y la iniciativa de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639).

En tanto, el jueves 27 se debatirán el Proyecto de Ley de Modernización Laboral (P.E. 159-2025) y el Acuerdo Unión Europea–Mercosur (C.D. 34-2025), uno de los ejes económicos centrales del oficialismo.

De esta manera, la Cámara alta afrontará dos jornadas consecutivas de discusión sobre reformas estructurales y acuerdos internacionales clave, en el cierre del período extraordinario.