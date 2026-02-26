El Senado aprobó el acuerdo Unión Europea-Mercosur

En una intensa sesión, el Senado sancionó la aprobación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, y ya comenzó el debate de la modificación de la Ley de Glaciares.

La iniciativa tuvo fuerte respaldo de toda la Cámara Alta, con 69 votos a favor y sólo 3 en contra.

Así, la Argentina se convirtió en el segundo país en ratificar el acuerdo comercial, después de Uruguay.

La sesión podría extenderse hasta la noche.

Luego de la votación en el Senado, el Gobierno salió a celebrar la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

«Marca un hito en la política de inserción internacional de la Argentina», señalaron a través de un comunicado.

En la misma línea, agregaron: «El Acuerdo permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y generará un impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años. Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verán especialmente beneficiados».

«Con esta aprobación, la Argentina reafirma su decisión de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y basada en reglas claras, fortaleciendo su integración al mundo y su capacidad de atraer inversiones y generar empleo», concluyeron.

