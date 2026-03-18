El refrigerio para empleados públicos activos se acreditará este viernes

El pago del refrigerio para los trabajadores activos de la administración pública provincial se acreditará este viernes. La acreditación se realizará por la tarde, en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).
«Representa una muestra de responsabilidad y compromiso, con una administración ordenada y previsible», destacó el subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga.
En ese marco, desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas sostuvieron que la acreditación «forma parte de una política de administración responsable, orientada a garantizar previsibilidad a los trabajadores estatales y a fortalecer el circuito económico provincial, ya que estos recursos impactan directamente en el consumo y en la economía local»
El beneficio se percibe exclusivamente a través de la tarjeta Tuya Recargable, un mecanismo que permite agilizar la operatoria y garantizar una acreditación eficiente.