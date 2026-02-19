El Puerto de Barranqueras concretó una nueva importación desde China

El Puerto de Barranqueras concretó una nueva importación con mercadería proveniente de China, en el marco de su actividad vinculada al comercio exterior regional. En esta oportunidad, arribaron a la terminal portuaria dos contenedores con productos de bazar pertenecientes al Grupo NI.

La operación se desarrolló en las instalaciones del puerto y contó con la participación de las firmas Gama Grupo Comercial y DebComex Despachantes de Aduana, como parte de un esquema de trabajo articulado entre el sector público y privado.

La administradora del puerto, Alicia Azula destacó la relevancia de este tipo de movimientos para la actividad logística y comercial de la provincia. «Estas acciones fortalecen los lazos internacionales y consolidan al Puerto de Barranqueras como un nodo estratégico para el comercio exterior», expresó.

Además, subrayó el acompañamiento del Gobierno provincial y señaló: «Tenemos por parte del gobernador Zdero en el impulso a iniciativas que promueven el crecimiento y el desarrollo productivo del Chaco, a partir de la consolidación de nuevas operatorias que dinamizan la actividad portuaria y generan oportunidades para el sector empresarial local».