El precio del dólar volvió a bajar y alcanzó su mínimo en los últimos cinco meses

El dólar minorista se vende este lunes a $ 1.385 en el Banco Nación, en una jornada marcada por una nueva caída de la divisa norteamericana que la ubica en el nivel más bajo de los últimos cinco meses.

La tendencia también se observa en el mercado mayorista, donde operan las entidades financieras. El tipo de cambio retrocedió 0,5% y se comercializa a $ 1.368.

El movimiento impacta directamente en el segmento minorista. El Banco Nación ofrece la divisa a $ 1.385, luego de que la semana pasada perforara el piso de los $ 1.400 por primera vez desde septiembre.

En paralelo, los activos financieros argentinos comenzaron la semana con números a la baja. Los bonos Globales operan con bajas generalizadas, lo que empuja al riesgo país nuevamente hasta los 525 puntos.

En Wall Street, en tanto, las acciones argentinas presentan resultados mixtos en el arranque de la rueda. Suben Irsa, Galicia, BBVA y Cresud, mientras que retroceden Tenaris, Edenor y Pampa Energía.

fuente:diariochaco