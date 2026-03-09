El «picado» terminó mal: un sujeto acuchilló a otro durante un partido de fútbol

El agresor tiene 33 años, y fue detenido.

Un hombre de 33 años fue detenido este lunes, en Coronel Du Graty, acusado de haber agredido a otro con un arma blanca durante un partido de fútbol.

El hecho ocurrió el sábado pasado, alrededor de las 19.30, en el predio de entrenamiento de un club de la zona.

Según informaron fuentes policiales, mientras se jugaba un partido de fútbol se produjo una discusión que escaló hasta llegar a la agresión física, cuando un hombre de 33 años tomó un cuchillo e hirió a otro de 31, y luego se dio a la fuga.

La víctima fue asistida en el hospital local, donde el médico de turno diagnosticó una «herida leve punzo-cortante en el brazo derecho», y fue dado de alta tras las curaciones de rigor.

A raíz de las tareas investigativas desplegadas por la dependencia policial, este lunes al mediodía se logró la individualización y demora del presunto autor en la vía pública.

Asimismo, los efectivos procedieron al secuestro de un cuchillo tipo «sierrita», el cual habría sido el arma utilizada en el ataque y fue entregado de forma voluntaria por un familiar del implicado.

Interviene en el caso el Equipo Fiscal N° 01 de Villa Ángela, a cargo de la Dra. Gisela Oñuk, quien dispuso la notificación de aprehensión en carácter de comunicado para el detenido, bajo la causa caratulada como «Supuestas lesiones leves con arma blanca».

fuente:datachaco